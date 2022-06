Ricardo Salinas Pliego llama “changoleón” en Twitter a Gerardo Fernández Noroña

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Salinas Pliego llama “changoleón” en Twitter al diputado Gerardo Fernández Noroña.

Todo inició con una dinámica de Salinas Pliego, en la que por medio de Twitter pedía abiertamente que con una frase o palabra describieran a Banco Azteca.

Fernández Noroña, diputado federal del PT, contestó “agiotista”, calificativo que se da a los prestamistas que cobran intereses abusivos a quienes les piden dinero.

En tanto el propietario de Banco Azteca y TV Azteca contesta.

Válgame… debo traer las manos olorosas a comida hoy!!! No veo otra explicación del porqué tanto perro de la calle se me acerca (sin ofender a los perritos). Mi querido #Changoleon, serénese y póngase a trabajar, luego se llevan y no aguantan, saluditos". sentenció Salinas.