Ricardo Salinas Pliego es llamado 'Nepo Baby' y protagoniza gran discusión en Twitter

MÉXICO.- Luego de que se popularizara el término "Nepo Babies" o "Bebés del Nepotismo", el empresario Ricardo Salinas Pliego se declaró en contra de este término, al protagonizar una pelea en Twitter ante un internauta que expuso su opinión al respecto.

El dilema inició cuando la cuenta de Instagram, "Gatitos contra la desigualdad", publicó una fotografía donde explicaba todo lo que conlleva ser "Nepo Babies" y lo injusto que era para las personas que se esforzaban por tener mejores oportunidades dentro del ámbito laboral.

Dentro de su explicación, en dicha cuenta se planteó:

Entonces, a los hijos/as de artistas famosos les llaman Nepo Babies o Bebés del Nepotismo porque, a diferencia del resto de población, tuvieron contactos y les abrieron puertas exclusivamente por pertenecer a ciertas familias, lo cual es injusto independientemente de sus habilidades y esfuerzo”

Así respondió Ricardo Salinas

El empresario se defendió diciendo que esta cuenta de Instagram se dedica a publicar tonterías, pero que esta vez se habían "volado la barda", lo cual provocó que distintos usuarios expresaran que él era un claro ejemplo de "nepo baby" al ser hijo de los fundadores de las tiendas 'Elektra'.

Luego de sentirse directamente atacado, el dueño de TV Azteca aseguró que se siente agradecido al haber tenido "ancestros" que sí se esforzaron para tener un futuro asegurado, en lugar de solo hacer "propaganda comunista".

Se siente muy ching*n ser millonario, la verdad, Estoy agradecido con haber tenido buenos ancestros, póngase a chambear para que sea uno, en vez de andar haciendo propaganda comunista para retrasados con gatitos, su descendencia se lo agradecerá”

No obstante, la pelea no terminó aquí puesto que "Gatitos contra la desigualdad" se pronunció mediante su cuenta de Twitter en contra del empresario, dirigiéndole un mensaje donde decía que él no se había ganado nada por mérito propio, además de enfatizar que él era el "Nepo Baby mayor de México".

El NepoBaby mayor de México, @RicardoBSalinas nos respondió esto en Instagram. Claro que alguien que se beneficia monumentalmente por haber nacido en una familia ultra rica, nos va a decir que todo lo logró con mérito propio"

A esto, Salinas Pliego respondió que el hecho de nacer en una familia adinerada no es ningún delito:

Si nací en una familia donde mi bisabuelo, abuelo y papá trabajaron para vivir bien, estoy a favor de la desigualdad y creo que la vida es injusta. ¿En México debería ser delito haber nacido en una familia con dinero? Vayan a llorar a otro lado, déjenme ser feliz”

