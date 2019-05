Ricardo Rocha reclama a AMLO que aparezca en lista de periodistas

CIUDAD DE MÉXICO.-Ricardo Rocha se presentó durante la conferencia matutina y reclamó que su nombre aparezca en un primer lugar de la lista de los 36 periodistas que publicó el diario Reforma, con el monto de 4 millones 628 mil 583 pesos cobrados por dos empresas por concepto de publicidad al gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Lo grave que yo encabece la lista no es algo personal, no es casualidad, sino causalidad corresponde a los embates que yo en personal y el Canal del Congreso de la Ciudad México que dirijo hemos recibido con el cambio de gobierno y de legislatura”, dijo.



Rocha acusó de que hay una campaña de desprestigio en su contra, debido a que se busca desparecer el Canal del Congreso de la Ciudad de México.



Yo no sé por qué su gobierno me está tratando así. Usted me conoce, sabe lo que me propuso cuando sintió que no le permitirían ser jefe de gobierno, sabe lo que me propusieron usted y su coordinador administrativo de campaña Octavio Romero, para pagarme el estudio que yo le aporté con toda convicción durante meses y lo que yo les contesté a ambos cuando me hicieron esa oferta”, argumentó.