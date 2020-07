Ricardo Raphael acusa a Isabel Miranda de Wallace de hostigamiento y teme por su seguridad

CIUDAD DE MÉXICO.-El periodista Ricardo Raphael ha acusado a la fundadora y presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, de “hostigamiento legal” en su contra con el objetivo de que no continúe con las investigaciones del caso de su hijo Hugo Alberto Wallace.

En su columan para el diario El Universal, Raphael señala que Wallace, ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2010 de manos del presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, amedrenta con su poder corruptor.

"Amedrenta usted para que no haga mi trabajo, pero se equivoca en sus cálculos. Cuando persiguió a Ambar Treviño, Ivonne Mares y Anabel Hernández sembró la energía que ahora me convoca para perseverar en esta investigación. Si intenta también silenciarme, considere que el esfuerzo por encontrar la verdad continuará multiplicándose. No nos puede callar a todos porque el poder corruptor, afortunadamente, es finito", dijo el investigador.

Acusó a la mujer de atacar a Ambar Treviño Pérez, quien llevó la defensa de César Freyre Morales, Juana Hilda González Lomelí y Brenda Quevedo Cruz, personas acusadas por haber, supuestamente, secuestrado y asesinado a Hugo Alberto.

Agregó que Anabel Hernández, periodista de investigación, publicó en 2014 un reportaje en la revista Proceso, donde cuestionó la identidad de su hijo y también exploró la hipótesis de que esta persona siguiese viva.

"En revancha Gualberto Ramírez, quien entonces laboraba en la SIEDO, detuvo a la periodista y la amenazó con acusarla de delincuencia organizada si continuaba publicando cosas relacionadas con el caso Wallace", dice Raphael.

Añadió:

Isabel Miranda está furiosa porque su poder corruptor no tiene oportunidad alguna dentro de este instituto, pero no se detendrá hasta lograr que Salvador Leyva experimente riesgos similares a los relatados".

Salvador Leyva Morelos es el secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), e Isabel, recientemente, solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, que sea suspendido de sus labores.

Según Ricardo, Miranda lo utilizó para acusar a Leyva de haber mentido ante la autoridad.

"Asegura que este servidor público me hizo pasar como funcionario del IFDP durante una visita que realicé al Cefereso de Morelos, el día 19 de septiembre de 2019, para entrevistar a Brenda Quevedo Cruz y Juana Hilda González Lomelí, ya que ambas declaran haber sido víctimas de tortura. El propósito de esta visita fue conocer y valorar, de viva voz, los argumentos detrás de tales acusaciones", dijo.

Sin embargo, el periodista aclararó que no fue como funcionario y, por tanto, no suplantó a ninguna autoridad.

"Visité esa prisión federal como un ciudadano que se dedica al periodismo y que desde ese ejercicio posee datos e información relevante para apoyar el desempeño de la unidad dedicada a luchar contra los tratos inhumanos dentro del IFDP", escribió.

El año pasado Ricardo Raphael indicó en Proceso que el caso Wallace se tambaleada.

Acusó que Wallace mintió al decir que su hijo Hugo Alberto León Miranda fue procreado con José Enrique del Socorro Wallace Díaz.



El reportaje detalla que con esta falsedad se derrumba la hipótesis criminal con que se ha juzgado a los supuestos secuestradores del "falso Hugo Alberto Wallace Miranda".



Además, agrega que la señora Miranda de Wallace se casó en primeras nupcias con Carlos León Miranda, su primo hermano, quien sería el padre.



Ante estas nuevas revelaciones, el ex presidente Felipe Calderón salió en defensa de la presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro. Cabe mencionar que el ex mandatario entregó en el año 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos a la señora Wallace.



“Mi solidaridad con @WallaceIsabel. Veo saña contra ella. “Periodismo” relatando temas y asuntos irrelevantes (“la hija del arriero”, el “matrimonio secreto con el primo”) frente a la tragedia de un hijo secuestrado y asesinado. Qué mezquindad, pobre México”.



“Se pretende eludir el grave caso de secuestro y asesinato con una discusión de un tema de paternidad biológica, lo cual es irrelevante para el caso. Basta el ADN de la madre para identificar el ADN de la victima. Que pena (sic)”, dijo el ex mandatario.

Por su parte, Raphael le contestó que la reputación de Calderón está en juego por haber usado a Isabel para demagogia punitiva.



“Presidente, si Hugo Alberto no es hijo del señor Wallace entonces la prueba de ADN es falsa y sembrada. El caso se tambalea y también su reputación por haber usado a Isabel para su demagogia punitiva. No me sorprende que reaccione de esta manera”, señaló.



Entretanto, Wallace acusó al periodista de ruin y calumniador y que también busca denostar a Felipe Calderón.

“RUIN tus calumnias y te olvidas de lo importante, te informo porque todo lo confundes, a mi hijo lo secuestraron en el 2005 @FelipeCalderon NO era Presidente aún, pero tú fin es denostarlo también (sic)”, escribió en un mensaje en Twitter.



Cabe mencionar que durante las investigaciones del supuesto secuestro de su hijo, Hugo Alberto León Miranda, Carlos León Miranda fue llevado a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) para que le sacaran sangre, sin embargo, hoy se ha puesto en duda el lazo familiar, a lo que Raphael le ha cuestionado a la activista que por qué lo hizo si no era el padre biológico del joven.



Mientras tanto, la periodista Guadalupe Lizárraga, que ha denunciado por años que el caso del secuestro del joven es falso, indicó que hay personas encarceladas y que son inocentes.