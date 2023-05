Ricardo Monreal se muestra orgulloso al clasificar en tercer lugar dentro de la encuesta realizada por El Universal

MÉXICO.- Ricardo Monreal Ávila, el coordinador de Morena en el Senado, recibió con calma y una actitud favorable los resultados de la encuesta realizada por El Universal, que lo sitúa en el tercer puesto entre los aspirantes presidenciales de Morena. Sin embargo, reconoce que se encuentra alejado de los líderes, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

Durante la entrevista, el legislador valora de manera positiva el hecho de haber obtenido un 10% de apoyo, a pesar de no contar con la misma atención mediática que reciben la jefa de gobierno y el canciller.



El que me coloquen en el tercer lugar sin hacer campaña, sin gastar un sólo quinto, sin tener un sólo espectacular y sin tener un sólo funcionario pagado o una estructura política a mi favor, pues me siento muy tranquilo al saber que hay un sector de la población que me respalda. 10 o 14 puntos dentro de Morena para mí es un aliciente, tener 10 o 14 puntos de la intención del voto de Morena es, incluso, quizá más puntos que un partido político nacional, y eso a mí me da mucha tranquilidad, porque creo que estamos haciendo lo correcto, trabajando por México y no dilapidando ni ofendiendo a la población con tanto dinero de derroche en la movilización personalizada o en campañas individuales de promoción personalizada", expresa.