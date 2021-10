Ricardo Monreal pide prudencia a CFE tras declaraciones de Bartlett

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Ricardo Monreal pidió recato y prudencia a la CFE, dirigida por Manuel Bartlett, tras anunciar que no indemnizarán empresas a las que cancelen contratos como parte de la nueva reforma eléctrica.

Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, publicó en Twitter un texto pidiendo a los servidores públicos de la CFE y otras instituciones “mantener recato y prudencia”, y esperar que el Congreso decida sobre la reforma eléctrica.

“Actuaremos con responsabilidad y prudencia”, posteó el legislador.

La publicación desató decenas de comentarios donde ligaban el post a las declaraciones de Manuel Bartlett, director general de CFE, emitidas apenas horas antes.

¿Qué declaró Manuel Bartlett?

“Se van a cancelar (los contratos) y no (se va a indemnizar). Por eso los invitamos a que participen en un sistema que les conviene, porque esta telaraña que inventaron no es sostenible y no lo vamos a aceptar en el gobierno mexicano. No hay aquí indemnizaciones porque es una decisión de la Constitución de México”, dijo el viernes en una conferencia de prensa.

Bartlett reiteró, según Reforma, lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que grandes empresas consumidoras de energía como Walmart, Femsa-Oxxo, Telcel y Chedraui estarán obligadas a comprar la energía "legal" que venderá la CFE en caso de que sea aprobada la reforma eléctrica.

Y que el esquema de autoabasto, figura creada durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, desaparecerá por ser “ilegal".