Ricardo Monreal informa que no asistirá a marcha de AMLO

MÉXICO.- Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, hace unos días informó mediante declaraciones que no asistiría a la marcha por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo domingo 27 de noviembre. Esto, debido a que viajaría a la Reunión Interparlamentaria que se celebrará en Madrid, España.

En la clase impartida por Monreal a alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM cuando confirmó:

Y ahí me van a ver, porque no he salido en cuatro años, hoy España insiste en que vaya a una interparlamentaria"