CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Monreal denuncia por espionaje a Layda Sansores.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentó esta tarde una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, contra Layda Sansores por espionaje en sus comunicaciones privadas, la difusión de las mismas y peculado por el uso de la televisora estatal para ello.

No, no debemos hacerlo y no debemos tampoco festinar que intervenga comunicaciones privadas de nadie; solamente mediante autoridad judicial se puede hacer” porque hay delitos cometidos flagrantemente. “No hay forma de que se escape la responsabilidad penal. Es increíble que se permita la violación sistemática de Constitución y de la ley. Entonces vamos a exigir una cosa que es importante, es que no voy a ceder hasta que se cumpla con la ley; hasta que se cumpla con la ley”.