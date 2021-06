Ricardo Monreal declara a Loret de Mola que no se descarta para la presidencia de 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras las elecciones del pasado domingo 6 de junio, Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, refirió una buena calificación para su partido, estudiando los comicios intermedios de otros expresidentes.

En entrevista con Carlos Loret de Mola en W Radio, el senador por Zacatecas no se descartó para ser candidato presidencial en 2024, junto a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, quienes dijo, no se han subido todavía a la arena.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en su conferencia mañanera de este lunes que sus adversarios quieren echar a pelear a Sheinbaum y Ebrard rumbo a 2024, Monreal dijo que todavía no está en "ese proceso".

No, no me descarto. Creo que es a destiempo el estar pensando en sucesores de Andrés Manuel López Obrador (...) quien quiera hacerlo y quien se pronuncie, es un suicidio político sabiendo la fuerza del Presidente, la legitimidad del Presidente.

"Estar en una etapa de adelanto, de apresuramiento o de actuar por la libre no sólo es suicida sino que es un ambicioso vulgar; la propia dinámica política lo triturará, yo no estoy dispuesto a hacer eso (...) no actúo con mezquindad ni actúo con aceleración", expresó Monreal con Loret de Mola.

Refirió que desde hace 21 años conoce al presidente López Obrador y "entonces no estoy precipitado ni tampoco avanzado ni aprovechando la coyuntura mediática, política o el abismo en el que pueden estar algunos compañeros".

LÍNEA 12 DEL METRO, PROCESO DIFICIL PARA SHEINBAUM Y EBRARD

Tras el colapso de Metro Olivos de la Línea 12, en el que Sheinbaum y Ebrard han dicho que deben esperar el peritaje para deslindar responsabilidades, el líder de Morena en el Senado indicó que ambos están en un proceso difícil.

"Para mí son muy inteligentes y esta etapa, posible desencuentro, lo de la Línea 12 del Metro, el dictamen, las filtraciones y todo lo que se tenga que decir, es una etapa pasajera, que en unos días, después de conocer el dictamen, de deslindar responsabilidades, van a volver a su cauce normal y van a ser sus mismos porcentajes de aceptación como funcionarios honestos", indicó Monreal.

Al ser cuestionado si la jefa de Gobierno y el canciller terminarán sosegándose, Monreal dijo que no.

"La sucesión va a estar interesante y va a arrancar cuando tenga que arrancar, en el quinto año, en este momento me parece iluso una aventura y una precipitación que te puede llevar al abismo", agregó.

LAS ALIANZAS Y DIVISIÓN DE CLASES DE MORENA

Asimismo, indicó que debe mantenerse una alianza con el Partido Verde. "Los necesitamos", dijo.

Añadió que no ve debilidad en el Presidente, ni titubeo, pues hay mayor definición en lo que quiere.

Sobre los "ataques" de López Obrador a la clase media, Monreal declaró que hay quienes atribuirían a que los resultados electorales en la capital del país se deben a una persona. "Me parece muy trivial", mencionó.

Agregó que la Ciudad de México está politizada y tiene formación política, por lo que "el resultado electoral en el Valle de México es muy consciente y es una llamada de atención para mejorar nuestra interlocución con la clase media" y otros sectores.

Sí es una llamada de atención, hay que atender qué fue lo que pasó y tratar de recomponer el ambiente para que no vuelva a suceder y recuperar simpatías, mencionó Monreal.

Creo que nos alejamos, hubo un exceso de confianza, que estaba asegurada que la Ciudad de México era de izquierda, dijo el exgobernador de Zacatecas. "Nos llevamos una sorpresa", agregó.

En referencia al desplome de Morena en la alcaldía Cuauhtémoc, reconoció que Sandra Cuevas, alcaldesa electa, es amiga de su esposa y le tiene afecto.

"Mi voto en las tres boletas fue por Morena", informó.

Refirió que Sheinbaum es una mujer inteligente que sabrá recuperar los saldos y agregó que los partidos políticos tienen que mejorar su selección de candidatos pues no hay bastiones seguros.