Ricardo Anaya arremete nuevamente contra AMLO: "Resultó mentiroso y necio"

CIUDAD DE MÉXICO.- Como lo ha hecho en ocasiones previas, el excandidato presidencial, Ricardo Anaya criticó la política energética que el presidente Andrés Manuel López Obrador está aplicando en México, y aseguró que el Ejecutivo es un "mentiroso" y un "necio".

Después de exhibir en una de sus conferencias mañaneras un video en el que critica la política energética de este gobierno, Anaya reiteró su postura a favor de las energías limpias y pide al presidente seguir la máxima que él mismo ha expresado: "es de sabios cambiar de opinión".

A través de un video que compartió en sus redes sociales, recordó la promesa de López Obrador en la campaña de 2018 de que, si Morena gobernara, la gasolina costaría 10 pesos.

¿Y entonces por qué cuesta $22, que es más del doble de lo que prometió?", cuestionó.

Y agregó: "que no nos salga con que gracias a lo que él ha hecho no cuesta más, y que hasta es la más barata del mundo. Eso es mentira. Sí, en algunos países cuesta más, pero en otros, como Argentina y Colombia, cuesta menos que en México".

“Mala estrategia”

El panista sostuvo que si el Ejecutivo no ha cumplido es porque "o prometió algo de lo que no sabía o, peor, él sabía que no era posible, pero mintió para ganar votos. ¿dónde quedó la superioridad moral de alguien que primero promete y luego niega?".

El segundo ejemplo de que "su estrategia es mala", continuó, es la forma en que este gobierno ahuyenta la inversión.

"Como quizá nunca en la historia, en este momento se combinaron una serie de factores que hoy hacen a México el lugar ideal del mundo para invertir, pues además de ser vecinos de Estados Unidos que es el mayor consumidor del mundo, y de contar con tratados de libre comercio, ahora se sumó, por un lado, la injusta invasión de Ucrania por Rusia; las restricciones que le han puesto a China; la saturación de los puertos y la urgencia de detener el calentamiento global", declaró.

AMLO resultó mentiroso y necio:



-Mentiroso: Prometió la gasolina a 10 pesos y ahora lo niega (hay video).



-Necio: Obligar a las empresas a comprarle energía cara y sucia a la CFE ahuyenta la inversión y afecta a los jóvenes que buscan trabajo.



Urge corregir el rumbo. pic.twitter.com/YG9cUoPXV3 — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) June 20, 2022

“Cambiar de opinión es de sabios”

"Pero este gobierno se ha dedicado a poner todo tipo de trabas a que lleguen inversiones, las que generan trabajo, trabajo para la gente, especialmente para los jóvenes que el Presidente ha llamado "aspiracionistas" por querer salir adelante con estudio y trabajo, y quienes tienen todo el derecho a aspirar", aseveró.

Ricardo Anaya le pidió a López Obrador cambiar de opinión porque "es de sabios".

"La propuesta es clara: hay que concentrar los esfuerzos en la extracción y hacer la transición a las energías limpias, que usan los rayos del sol y la fuerza del viento. Esas deben ser nuestras principales fuentes de energía y el motor de nuestro desarrollo para el futuro", concluyó.

Te puede interesar: Ricardo Anaya critica ausencia de AMLO en la Cumbre: “Es demencial meter a México en un pleito con EU”.