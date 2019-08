Ricardo Alemán llama "imbécil" a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El periodista Ricardo Alemán otra vez estuvo en tendencia en las redes sociales por despotricar contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Alemán aseguró que el mandatario es el presidente "más imbécil" en la historia de México.

"Mire, es muy penoso, todos los días lo digo y la verdad todos los días me da pena decirlo: Tenemos al peor presidente de México, tenemos al más inepto de los presidentes de México, tenemos al más ignorante de los presidentes de México, tenemos al más mentiroso de los presidentes de México, tenemos al más analfabeta de los presidentes de México, y también al más imbécil. Se me van a acabar los calificativos, se los come todos, le caben todos", agregó.

Durante la campaña electoral del 2018 el periodista compartió un mensaje en el que muchas personas señalaron como un llamado a matar al entonces candidato López Obrador.

Y es que compartió una imagen con el texto: “A John Lennon lo mató un fan, A Versace lo mató un fan, A Selena la mató una fan, A ver a que hora, chairos". A lo que agregó “Les hablan!!!”.

Algunos usuarios interpretaron el mensaje como una “incitación” a cometer un atentado, aunque el periodista se defendió argumentando que el sólo hacía una “llamada de atención” sobre una amenaza así, y culpó a sus críticos de “retorcer” sus ideas.

Recientemente, Alemán fue señalado de haber recibido millonarias cantidades de dinero público del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Incluso, él mismo reconoció haber sido beneficiado con millonarias cantidades de dinero por publicidad por parte de la anterior administración.

“Qué los idiotas de Palacio no saben sumar! Mi empresa cobro más de lo que ellos dicen! De verdad! (sic)”, indicó Alemán quien –según dijo Reforma- habría percibido 25 millones 851 mil pesos.