Revocación de mandato: Claudia Sheinbaum apoya a AMLO de que el pueblo la haga si el INE dice no

CIUDAD DE MÉXICO.-Claudia Sheinbaum apoyó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el pueblo lleve a cabo la consulta de revocación de mandato, en caso que el Instituto Nacional Electoral (INE) no la haga.

Hay una demostración muy importante de que la ciudadanía, el pueblo puede organizarse para hacer esta consulta; claro que lo mejor es que lo organice la institución electoral, porque además está en la Constitución", dijo la jefa de Gobierno tras la instalación del Gabinete de Seguridad en la alcaldía de Iztapalapa.

En ese sentido, la mandataria capitalina recordó que se han realizado diversos ejercicios democráticos por la ciudadanía, por ejemplo la consulta del 97 para que que los capitalinos eligieran a su gobernante, de Fobaproa, y más recientemente para aprobar la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y en su lugar construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

"Yo estoy de acuerdo con el presidente, cualquiera de las dos opciones me parece bien, lo importante es que se fortalezca la democracia participativa".

Agregó: "Imagínense, si un presidente de la República que pone a consideración de la ciudadanía su permanencia en el cargo o no, y el que se niega a llevar a cabo esta consulta son seis de once consejeros, porque no es todo el INE, cinco estuvieron de acuerdo en que los recursos que tienen son suficientes para llevar a cabo este ejercicio".