Revocación de Mandato: Lorenzo Córdova pide a funcionarios públicos se respete jornada de este domingo

CIUDAD DE MÉXICO.- Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), pidió a los funcionarios públicos de México que respeten la jornada de Revocación de Mandato que se lleva a cabo este domingo.

El consejero celebró que pese los intentos de boicot, este ejercicio ciudadano logró salir adelante.

Desde el INE hago un llamado a los actores políticos, tanto a quienes han promovido la revocación de mandato, como a quienes no querían que se llevara a cabo este ejercicio, a todas y a todos, les pido que respeten las leyes, que no intervengan indebidamente en el derecho de la ciudadanía de ejercer, o no, un derecho constitucional”, dijo.