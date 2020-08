Reviven video donde Samuel García llama  “facilona piruja” a Mariana Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO.-Samuel García, senador de Movimiento Ciudadano, está de nuevo en la polémica.

Y es que esta vez revivieron en las redes sociales un video en que llama “facilona, piruja” a su entonces novia, Mariana Rodríguez, esto porque solo tardaron una semana en volverse novios.

“¿Cuánto tiempo tardamos en andar?”, le pregunta garcía a Mariana, quien le contsta que fue una semana, a lo cual Samuel García lanza la expresión: “7 días, facilona, piruja”.

La conductora Maca Carriedo publico el video en su cuenta de twitter y le escribió:

"Oye @samuel_garcias decirle piruja a tu esposa tampoco da risa".

Senador Samuel García, sus excesos y polémicas

El senador de Movimiento Ciudadano (MC) por Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, en su pretensión de posicionarse como aspirante a la gubernatura del estado en 2021, se ha valido de manera destacada de las redes sociales, pero dicha herramienta que en principio resultó ser su mayor habilidad, al grado que, pese a su juventud y escasa experiencia política ganó por mayoría su escaño senatorial, hoy se ha convertido en su mayor debilidad, por los escándalos que él mismo ha propiciado al hacer pública su vida privada.

Los primeros avisos sobre los riesgos que representaba para su imagen, el presumir su estilo de vida, lo representaron incidentes como el compartir imágenes sobre sus vacaciones por el mundo árabe, en Qatar, disfrazado como sultán o jeque árabe, aparecer montado en un camello, o presumir un recorrido por la selva africana a bordo de un helicóptero.

Pero las redes sociales empezaron realmente a operar en su contra, cuando más necesitaba crecer como figura para el gobierno estatal.

El 27 de marzo del presente año, se casó con Mariana Rodríguez en la Catedral de Monterrey, cuando las autoridades estatales ya habían decretado las medidas de aislamiento social, y estaban prohibidos los servicios religiosos en los templos.

Otro incidente que afectó la imagen de García Sepúlveda, también en plena contingencia sanitaria por el coronavirus, fue cuando su esposa, Mariana Rodríguez, promocionó en sus redes sociales, una empresa de insumos médicos, cuando había quejas y denuncias sobre escasez de algunos accesorios como las mascarillas especializadas para el personal sanitario de primera línea en el combate al virus SARS-CoV-2, y hubo la sospecha de que la empresa era de la familia de Mariana.

La semana pasada, García Sepúlveda fue corrido por cientos de petroleros de la refinería de Cadereyta, cuando pretendía clausurar simbólicamente la planta. El vehículo en el que viajaba el senador resultó con el vidrio trasero roto, y una placa perdida, cuyo propietario tenía adeudos por más de 40 mil pesos, sin embargo, García declaró que el vehículo era de un amigo.

El mayor escándalo, que obligó al senador de MC a ofrecer disculpas, se dio el domingo, en el ámbito de su vida privada, por el afán de publicitar detalles de su intimidad familiar, en una emisión en vivo por Instagram a través de la cuenta de su esposa Mariana Rodríguez.

Todo ocurrió, mientras Samuel y Mariana, desde cuartos separados -ya que ella permanece aislada porque dio positivo a Covid-19- disfrutaban de unas costillas y Samuel le dice imperativo: "súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna".

Ante la sorpresa de la influencer que responde que ella sólo ve su rodilla, el senador insiste: "que bajes la pierna, no andes enseñando la pierna". Luego que ella ajusta la cámara y él se da por satisfecho, y que Mariana dice "ay, nombre, de veras", el emeceísta replica, "pues me casé contigo, pa' mí, no pa' que andes enseñando".

Samuel terminó por disculparse, con Mariana y todas las mujeres, reconoció que usó una "frase estúpida", pero insistió en que no es machista. Recordó su compromiso y ahora más profundo con las causas de las mujeres, además de asegurar que tomará cursos para ser un poco o mucho más feminista.

El senador tuvo que disculparse además hace unos meses, por comentar que una diputada local de MC, "se me salió del corral", cuando votó en contra del resto de la bancada.