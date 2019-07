Reviven presunto fraude de Concanaco a Inadem

CIUDAD DE MÉXICO.-La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revivirá un presunto desvío de recursos que otorgó el entonces Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) cuando fue presidida por Enrique Solana.



Así se observa en un escrito firmado por Lizet Ramírez García, directora de Planeación y Programa de Auditorías, con fecha del 18 de junio de 2019.



En él se autoriza la revisión de los años fiscales 2014, 2015 y 2016 para comprobar el presunto desvío de recursos que serían utilizados para programas de apoyo a las micro y pequeñas empresas.



La ASF rendirá un informe a la Cámara de Diputados a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a la conclusión de la auditoría.

Solana fue acusado por un supuesto mal uso de los recursos que dio el Inadem para comprar 15 mil tabletas.



El Grupo Nueva Visión, representado por el empresario Juan Carlos Pérez Góngora, también lo denunció ante la PGR por presuntamente haber utilizado empresas fantasma para obtener del Inadem 61 millones de pesos.



Entre 2014 y 2016 el Inadem entregó a la Concanaco más de 159 millones de pesos para el apoyo de mipymes integrantes de cámaras de comercio.



Según el denunciante, 60 por ciento de ese dinero se entregó a empresas que no dieron servicios en beneficio de empresas mipymes -como asesoría en materia de tecnología de información, desarrollo de habilidades profesionales o mejoramiento de equipo, entre otros-, que no se encontraron en sus domicilios fiscales, no tenían trabajadores registrados ni sitios web o redes sociales.



En marzo de 2018, Solana, dijo que no había acción penal en su contra.