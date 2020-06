Revisará IMSS nuevo protocolo para realizar rodajes y grabaciones en México

CIUDAD DE MÉXICO.- El protocolo de seguridad que regirá los rodajes y grabaciones en México, una vez que lo permitan las autoridades sanitarias, se encuentra en revisión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social.



Leonardo Zimbrón, productor de Nosotros los Nobles y Club de Cuervos, quien ha formado parte de la elaboración del documento, señala que lo prioritario es proteger a la persona.

Evitar brotes porque afecta a la industria en general, es un protocolo sumamente pensado y con guías de especialidad por cada departamento, para garantizar a todos trabajar en un ambiente de salud", señala.

Indica que se trabaja con distintas compañías aseguradoras, para las cuales también es inédito la manera en que colaborarán en un proyecto ante un riesgo sanitario como el actual.

Se estima que más de 40 proyectos, entre largos de ficción y documental, así como series, se quedaron detenidas en marzo, debido a la contingencia.

Hasta ahora no hay fecha de reinicio de rodajes y grabaciones; en la capital mexicana las autoridades indicaron que se comenzarían a otorgar permisos, tentativamente, en agosto.

Zimbrón estuvo en la presentación virtual de Sifonóforo, Fondo de Emergencia Audiovisual, que ayudará económicamente a técnicos del medio.

La iniciativa cuenta hasta el momento con 10 millones de pesos, reunidos por diversas compañías productoras nacionales y gente como Alejandro González Iñárritu y Salma Hayek, y contempla dar un apoyo único de 20 mil pesos a cada técnico seleccionado.

Esto significaría respaldar, hasta ahora, a 500 trabajadores, de los casi 30 mil que anualmente se contabilizan en el audiovisual nacional, pero cualquiera podrá seguir donando recursos para aumentar la base.

"No hay mejor crew en el mundo que los mexicanos, he tenido fortuna de rodar en todo el mundo y nunca he visto gente tan entregada, tan apasionada en filmar una película, en arriesgar tanto", dijo Iñarritu.