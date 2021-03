Revelan que Departamento de Estado de EU financia a Artículo 19

CIUDAD DE MÉXICO.-Jesús Ramírez Cuevas, coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, dijo que México no censura a ningún medio, ni limita la libertad de expresión y no ataca a periodistas, al revelar un documento donde indica quiénes financian a Artículo 19.

"El @GobiernoMX no censura medios ni ataca periodistas, ni limita libertad de expresión. La información sobre el financiamiento de Artículo 19 es pública. También el hecho de que Darío Ramírez, actual vocero de Mexicanos vs la Corrupción, fue director de Art. 19 durante 10 años", dijo Ramírez Cuevas en Twitter.

Asimismo adjuntó unas imágenes en las que se observan quiénes financian a la organización que se dice defiende la libertad de expresión y el derecho a la información.

Gran parte del dinero que llega a Artículo 19 proviene de gobiernos y de fundaciones, según informes públicos sobre el origen de sus recursos.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, así como embajadas de Irlanda, Alemania, Reino Unido, Unión Europea y otros aparecen entre los donantes.

Jesús Ramírez Cuevas también agrega que Darío Ramírez, actual vocero de Mexicanos vs la Corrupción, trabajó 10 años con ellos.

Recientemente Mexicanos vs la Corrupción han sido acusados de un tipo de evasión fiscal muy parecido al de las factureras por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Este tipo de fundaciones, de asociaciones, de cooperativas... todas tienen un esquema de evasión fiscal muy parecido al de las factureras, lo que hacen es meter nóminas de personas inexistentes o meten servicios que no existen, meten donativos que a la mera hora no son donativos sino transferencias para otro tipo de acuerdos, entonces todo eso se revisa", declaró Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Agregó:

"Incluso en causas tan filantrópicas como la salud sí hay cosas impresionantes, por ejemplo, hay fundaciones que supuestamente están donando un equipo a un hospital y luego el hospital no lo mete en sus activos, y cuando se le pregunta al hospital por qué hace eso, responden que se lo prestaron por dos meses y a los meses se lo mandan a otro hospital y luego a otro. Una factura la multiplican en cuatro y hacen acreditable un importe en lugar de 100 millones de pesos acreditan 400, y luego al final del día les regresan el equipo... En las que hay "labor social" lo que meten son factureras, o en la nómina están gente con conflicto de interés y cosas de ese estilo".

Ante las declaraciones de Mexicanos Contra la Corrupción de que hay persecusión en su contra por parte del SAT y del gobierno, Buenrostro aclaró que "no hay nada de eso".

"No hay persecusión. Que se sienta perseguido el que no se porta bien, el que se porta bien que duerma tranquilo, y el que no paga impuestos pues que se preocupe porque tiene que pagar. No hay persecusión, hay aplicacion de la ley", detalló.

No vamos a decir quién nos financia: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dijo en un comunicado que no va a dar a conocer los nombres de quiénes son las personas que los financian.

"Con la finalidad de garantizar la independencia y libertad de los investigadores de MCCI, así como la seguridad e integridad de nuestros donantes, la identidad de los mismos no es divulgada ni al interior ni al exterior de la organización", comentaron.

Agregaron:

"Reiteramos que esto no significa que MCCI opere en la opacidad, pues toda la información es entregada a las autoridades. Las donaciones recibidas, sin importar la cuantía, no generan derechos ni injerencia, directa o indirecta, sobre la toma de decisión en nuestras actividades o funcionamiento".

El periodista Álvaro Delgado dio a conocer que MCCI maneja con opacidad las donaciones que recibe, casi todas provenientes de la élite empresarial mexicana.

Artículo 19 responde a AMLO, tras llamarle "movimiento conservador"

Luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos mencionó que Sanjuana Martínez orquestó ataques contra periodistas mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador la respaldó y dijo que la directora de Notimex es una periodista consecuente "porque se enfrentó a grupos de intereses creados".

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador refirió que Artículo 19, organización que documentó el actuar de Sanjuana Martínez, está financiada por empresas extranjeras "y hasta por el departamento de Estado", que retomó la investigación.

"Toda la gente que tiene que ver con Artículo 19 pertenece al movimiento conservador que está en contra nuestra, te lo puedo probar, todo lo que les estoy diciendo", expresó López Obrador y mencionó que su gobierno no censura a nadie.

"Para empezar, nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estado Unidos, somos respetuosos, no podemos opinar sobre lo que sucede en otro país. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que sólo competen a los mexicanos?¿Por qué se lanzan en contra de Sanjuana, que ya la volvieron famosa", dijo López Obrador en su conferencia matutina.

Tras los dichos del presidente de México, la organización internacional de derechos humanos por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información compartió su publicación de 2020 que refiere "cómo la directiva de Notimex coordinó agresiones contra periodistas y extrabajadores de la agencia".

"Esta es la información que no quieren reconocer al atacar a los mensajeros y, así, obstaculizar la justicia", señaló Artículo 19.

En mayo del año pasado, Artículo 19 publicó testimonios de personas con conocimiento directo de las órdenes de la directora de Notimex de publicar en Twitter ataques contra periodistas y extrabajadores, indicó la organización.

"Notimex fue creada para impulsar el flujo de información y robustecer el debate público, no para que sus recursos sean usados para denostar a periodistas, excolaboradores y personas a quienes Sanjuana Martínez considere adversarios", escribió Artículo 19 en redes sociales.

Agregó que se presentó una denuncia formal el 5 de junio de 2020 ante la Secretaría de la Función Pública y el 26 de julio se amplió la denuncia solicitando el resguardo de evidencia. "Hasta la fecha, ni la SFP ni el Órgano Interno de Control de Notimex han llegado a ninguna conclusión", señaló.

"Por último, cabe destacar que, desde que se dieron a conocer los hechos en 2020, ARTICLE 19 ha documentado más de 15 agresiones. Es decir, mientras continúe la impunidad y complacencia del Estado, los ataques en el contexto del caso Notimex continuarán", señaló Artículo 19.

Tras la ratificación de Martínez en el Senado como directora de Notimex, en marzo de 2019, la agencia de noticias enfrentó controversias por despido de trabajadores y desde febrero de 2020 está en huelga.

Las acciones de Sanjuana Martínez fueron investigadas y el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos recuperó un trabajo de investigación que fue publicado el 12 de mayo de 2020. "Artículo 19 e ITESO, una Universidad Jesuita en Guadalajara (Jalisco), publicó un reporte sobre ataques contra periodistas orquestados por Sanjuana Martínez, directora de Notimex.

Diez testigos con conocimiento directo sobre la redacción de Notimex dijeron a Artículo 19 de la existencia de un chat de WhatsApp llamado 'The Avengers N'. El chat era usado por ejecutivos de la agencia a nombre de Martínez, para ordenar a periodistas que crearan cuentas falsas en Twitter y publicar mensajes en contra de las voces críticas del liderazgo de Notimex", se lee en el documento.