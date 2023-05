Revelan por qué el 'mataperros' Sergio aventó a Scooby al cazo con aceite hirviendo

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio Morales, acusado de arrojar a un perro a un cazo con aceite hirviendo en el municipio de Tecámac, fue detenido en casa de uno de sus familiares y confesó porqué aventó al perro Scooby a un cazo con aceite hirviendo.

Al cumplir la orden de aprehensión por el delito de maltrato animal y, según lo dicho por el mismo imputado, el día de la agresión contra el perrito se encontraba en estado alcohólico.

Pasado el mediodía de hoy, la fiscalía mexiquense obtuvo una segunda orden de aprehensión contra Sergio “N”, ex policía capitalino, que aventó al perrito a un cazo con aceite hirviendo, pero por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa contra el dueño de la carnicería “Chucky”, en el municipio de Tecámac.

El carnicero al que Sergio amagó comentó que el ex policía, presuntamente, lo amenazó arrojando al animal, que finalmente murió para intimidarlo con lo que podría pasarle.

Entrevistado en Foro Tv, el comerciante declaró que el ex policía entró al local, ebrio, y le dijo al carnicero que "cerrara en media hora porque si no vas a valer mi... y mira, esto es para que no te hagas" y aventó al perrito al cazo.

Que se haga mucha justicia por un perrito inocente", exige la dueña de Scooby, perro que

Tras las acciones de Sergio, Roberto, un niño de 11 años y dueño de Scooby, contó que “escuché un grito y lo vi, nada pude hacer por salvar a mi perro, me regresé a mi casa a decirle a mi mamá”.

La madre de Roberto, Lucía Martínez, pidió que se haga justicia por el crimen del perrito, que era "un inocente". “Yo pido que se haga mucha justicia, que bueno que lo agarraron, le pido mucho a Dios que se haga mucha justicia por un perrito inocente que no tuvo la culpa” dijo.

Entrevistada afuera de su vivienda localizada en la esquina de las calles Cerrada Huayacalco y 12 de diciembre, en la colonia San Pablo, muy cerca de la carnicería, la señora externó su tristeza.