Enlista AMLO las ciudades mexicanas que son foco de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador ubicó cinco ciudades como aquellas en las que se focaliza la epidemia de coronavirus o Covid-19 en el país.

Durante su conferencia de prensa de esta mañana, López Obrador mencionó a la Ciudad de México, Cancún, Tijuana, Villahermosa y Sinaloa (sic) como las que concentran los casos.

En el caso de la CDMX, se incluye a los municipios conurbados del Estado de México.

“En el caso de la Ciudad de México, Cancún, Villahermosa, de Sinaloa, inclusive Tijuana, ya estamos en el pico, en los momento de más crisis, más crítico, pero al mismo tiempo de acuerdo a las proyecciones que se tienen vamos a ir a la baja, estamos hablando de estos 10 días. En el caso de la Ciudad de México tenemos camas suficientes, pero tenemos que ir a donde no hay saturación y esperar".

López Obrador detalló que los hospitales de Petróleos Mexicanos (Pemex) están preparados, así como los hospitales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) “entrar de lleno” a atender la pandemia, e indicó que estos centros médicos ya están recibiendo enfermos, “pero van a participar con más presencia aplicando el PLAN DN-III en su momento”.

“Estamos trabajando de manera coordinada en el caso de la Ciudad de México, de toda la el área metropolitana, conurbana, que incluye al Estado de México, está participando el gobernador del Estado de México (Alfredo del Mazo Maza) y desde luego la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (Claudia Sheinbaum), el ISSSTE, el IMSS, el Insabi”.

Señaló que se sigue buscando la forma de obtener más ventiladores, donde destacó la ayuda que ha dado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y donde, apuntó, seguimos sumando voluntades.

“El convenio con hospitales privados es de mucha utilidad, es importante que la población sepa que puede ir a esos hospitales privados con los que se firmó un acuerdo y tienen disponibles más de 3 mil camas para la atención de ciertas enfermedades. Si no se necesita la atención de urgencia para algún padecimiento que nos esperemos para no ocupar camas, para darle la preferencia a los que más lo necesitan”.

“Lo central para seguir domando esta pandemia, esta demostrado es el buen comportamiento de lo ciudadanos, vamos saliendo por eso, a eso se debe que estamos saliendo adelante a pesar de los pesares, por el comportamiento de la gente”.

El presidente hizo un llamado a la población para que acudan a hospitales dond se tienen camas, médicos, donde no hay saturación “para que no haya espera, pérdida de tiempo para salvar vida”.

“Estamos trabajando para tener precisión sobre los sitios, las camas para no perder mucho tiempo en traslados, en esperar en hospitales donde ya hay saturación en terapia intensiva”.

El mandatario indicó que en la conferencia de la tarde del Gabinete de Salud se informará a la sociedad donde se encuentran las camas disponibles para que “la gente nos ayude con eso, estar atentos para ir donde se va a atender de inmediato, y no pensar que se va a ir a un hospital si no hay camas a esperar a que se desocupe. Eso no conviene, necesitamos que vayan pronto al hospital y que sean atendidos”.

El coronavirus ha dejado hasta ayer 1,859 muertos, 19, 224 contagios y 5,647 contagios activos.