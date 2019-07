Retrasan datos sobre ''aumentazo''a suegra de ''El Bronco''

MONTERREY, Nuevo León.- El gobierno de Jaime Rodríguez Calderón pretende retrasar la entrega de información que ha solicitado la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para investigar un presunto caso de abuso de autoridad y violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por el “aumentazo” de 133% que, en apenas 14 meses, se otorgó a Teresa Martínez Galván, suegra de "El Bronco", presuntamente para que pudiera acceder a una mayor pensión.

Así lo señalaron este lunes Liliana Flores Benavides, del Colectivo Nosotros; Gilberto Marcos Handall, presidente estatal de Vertebra; y Juan Manuel Ramos, de Redes Quinto Poder, tras reunirse con el fiscal anticorrupción, Javier Garza y Garza.

Flores Benavides detalló que la fiscalía especializada ha realizado numerosas solicitudes información ante dependencias como el Isssteleón, Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de Administración y otros organismos, además del municipio de Santa Catarina.

Todo ello, dijo, ha sido conpara esclarecer el proceso administrativo que permitió que "Doña Tere" pasara de ganar, de los que, además, 10 estuvo con licencia para dedicarse a su campaña como candidata independiente por la alcaldía de Santa Catarina,

Flores Benavides agregó que las instancias estatales han sido lentas en sus respuestas y están pidiendo prórrogas para entregar los datos requeridos, esto pese a que se trata de información que las mismas dependencias generan y la deben tener disponible de manera ágil.

“Nos parece preocupante que la autoridad estatal tenga esta actitud, queremos ir al fondo de esta situación, y si ellos están reteniendo esta información, podemos sospechar que están acomodando cosas para justificar los actos denunciados”, puntualizó la dirigente del Colectivo Nosotros, al tiempo de advertir que, si adulteran documentos, sería una ilegalidad adicional que también se tendría que castigar.

A su vez, Gilberto Marcos precisó que la información que se ha retrasado, son expedientes o documentos relacionados con la solicitud de licencia, entre otros que permitirían elaborar el mapeo sobre cómo evolucionó la situación de la suegra de El Bronco en puestos y salarios.

Agregó que en la demanda que presentaron el primero de julio no es un asunto personal contra Cervantes Galván, sino que se trata de un asunto que tiene que ver con actos de gobierno, que deben aclararse por si hubo un beneficio ilegal, y existen funcionarios que se descararon al autorizar ''el aumentazo'', sólo porque la señora es suegra del gobernador, lo que no es justo para otros servidores públicos y tampoco para los contribuyentes, quienes no tienen ese tipo de “palancas” para conseguir ese tipo de sueldos y ascensos.

Además, un hermano de doña Tere, de nombre Luis Concepción Martínez Galván, consiguió entre 2015 y 2017, un ascenso en Fomerrey, que le permitió un incremento salarial de 59%.

Ante esto, Juan Manuel Ramos afirmó que no es delito que tengan familiares en el gobierno, y tampoco quieren un expediente de toda la familia del gobernador, pues de nada sirve que la Fiscalía Anticorrupción tenga mil hojas de información de posibles hechos delictivos, pero cero sanciones.

No obstante, señaló, se enfocarán en exigir que se concluya a la brevedad la denuncia presentada por el caso de la suegra del gobernador, a fin de que se castigue a quienes autorizaron la movilidad salarial de Doña Tere, y la pensión “exprés” que se le otorgó. Mientras, dijo, los ingresos de la señora deben ajustarse estrictamente a lo que por ley le corresponda.