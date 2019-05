Retienen pobladores a militares en Michoacán

HUACANA. Michoacán.-Pobladores de la Huacana en Michoacán retuvieron a soldados y les exigieron que les devolvieran armamento y vehículos que anteriormente les fue decomisado.

En un video que circula en redes sociales se observa cuando un grupo de personas amaga a los militares que pretenden negociar la devolución de armas que previamente fueron aseguradas.

«Hey jefe, quiero que nos mande todas las armas en un auto particular, a La Huacana. Somos el pueblo y estamos esperando las armas. Tú mándalas al nombre del pueblo. Aquí están tus muchachos y no se van ir si no nos das las armas que le quitaste a los muchachos. Se están defendiendo (los muchachos) y llevaste las armas a Gabino Barrera», se escucha decir a un civil por un teléfono celular.

A esto hemos llegado, personal militar de la 5a CINE, en Huacana, Michoacan, fueron retenidos, desarmados, amenazados y obligados a regresar las armas de presuntos delincuentes que protegidos por la comunidad "el pueblo", como se hacen llamar, gracias @CNDH, a esto llegamos.

Varios medios dijeron que la retención de los militares se debió luego de que se registró una balacera en la que dos personas resultaron heridas, entre ellas un niño de 11 años, quienes al parecer eran ajenos al enfrentamiento.

El portal Proceso indicó que luego que se diera a conocer que los heridos en el enfrentamiento estaban fuera de peligro, los pobladores de La Huacana liberaron al personal militar, sin embargo, no se informó si se devolvieron las armas.



Tras darse a conocer la noticia, el ex presidente, Felipe Calderón, pidió que se revoque la orden presidencial que impide a los soldados defenderse.

¡Es inaceptable! Tiene que revocarse la orden presidencial que impide a los soldados defenderse -incluso proveérseles inst no letales- y castigarse estos actos como lo que son: agresiones, lesiones, atentados contra la autoridad. ¡Los militares también tienen derechos humanos! (sic)”.

Asimismo, el abogado César Gutiérrez Priego recriminó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que gracias a este organismo a esta situación se ha llegado.



“A esto hemos llegado, personal militar de la 5a CINE, en Huacana, Michoacan, fueron retenidos, desarmados, amenazados y obligados a regresar las armas de presuntos delincuentes que protegidos por la comunidad "el pueblo", como se hacen llamar, gracias @CNDH, a esto llegamos (sic)”.