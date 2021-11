Resultados de la reunión AMLO-Biden-Trudeau en Washington D.C. y Alianza Regional de Norteamérica

WASHINGTON.- Estados Unidos, Canadá y México determinaron avanzar en la alianza regional para superar retos como la recuperación económica, reducir el cambio climático, atender las causas de la migración, enfrentar la trata de personas y el tráfico de drogas, así como la reducción de la pandemia de Covid-19 mediante el fortalecimiento de cadenas de suministro médico, reconocimiento de vacunas y donación de antígenos a naciones de Latinoamérica y el Caribe.

En la IX Cumbre de Líderes de América del Norte, que tuvo como sede la Casa Blanca, ante el presidente Joe Biden y el primer ministro Justin Trudeau, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una enérgica defensa de la integración comercial de América del Norte ante la expansión de la economía de China.

La integración económica con respecto a nuestras soberanías es el mejor instrumento para hacer frente a la competencia derivada del crecimiento de otras regiones del mundo, en particular la expansión productiva y comercial de China . No olvidemos que mientras Canadá , Estados Unidos y México representamos 13% del mercado mundial, China domina 14.4%, y este desnivel viene de hace apenas 30 años, pues en 1990 la participación de China era de 1.7% y la de América del Norte de 16%.

"De mantenerse la tendencia de la última década, en otros 30 años, para 2051, China tendría el dominio de 42% del mercado mundial y nosotros, Estados Unidos, México y Canadá, nos quedaríamos con 12%, lo cual, además de ser una desproporción inaceptable en el terreno económico, mantendría viva la tentación de apostar a resolver esa disparidad con el uso de la fuerza, lo cual nos pondría en peligro a todos", dijo.

Subrayó que por ello es más conveniente fortalecer las economías de este bloque de naciones y de toda América.

López Obrador pidió a los principales socios de México eliminar mitos y prejuicios, así como dejar de rechazar migrantes, porque para crecer se necesita de su fuerza de trabajo.

Deben definirse de manera conjunta objetivos muy precisos y hacer a un lado mitos y prejuicios, por ejemplo dejar de rechazar a migrantes cuando para crecer se necesita de fuerza de trabajo que en realidad no se tiene con suficiencia en Estados Unidos y en Canadá . ¿Por qué no estudiar la demanda de mano de obra y abrir ordenadamente el flujo migratorio?", cuestionó.

Previamente, en su intervención, Biden afirmó que los tres países tienen un gran potencial, el cual puede ser aprovechado para demostrar que la democracia puede dar resultados en la segunda mitad del siglo XXI. Llamó a dejar atrás las políticas que ocasionan que se sigan negando oportunidades a tantas personas y que éstas tengan que migrar.

"Nuestra visión de Norte América a futuro se basa en nuestras fuerzas compartidas y en la democracia. Nuestras poblaciones dinámicas van a trabajar conjuntamente y vamos a poder reunirnos y manejar todos los retos que se pongan frente a nosotros".

En tanto, el primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que era un placer estar rodeado de amigos, y "aquí con el presidente López Obrador".

Luego, en conferencia de prensa, el canciller Marcelo Ebrard indicó que en la cumbre el presidente López Obrador pudo explicar las razones de las reformas legales que ha presentado en el Congreso mexicano, tales como la reforma a la industria eléctrica.

No tuvimos una mesa de energía, el Presidente sí lo comentó, por qué estaba haciendo estos cambios. Esencialmente, el Presidente explicó que el modelo actual no es sustentable, es muy caro, implica subsidios crecientes, pero no fue un tema central".