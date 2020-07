Resultados catastróficos en pandemia en México, por falta de estrategia: Senador de MC

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), el senador Clemente Castañeda Hoeflich, acusó que la falta de estrategia es parte de las causas de los resultados catastróficos del gobierno federal ante la pandemia de Covid-19.

El político dijo:

Me parece sorprendente que el subsecretario Hugo López Gatell, que antes era el personaje de presumir de lo que ellos dice es la cuarta transformación, hoy esté buscando pretextos y evasivas para no asumir su responsabilidad".

El legislador apuntó que ante el coronavirus SARS-CoV-2 "no se tomaron medidas a tiempo, no se adoptó una estrategia y hoy lo que estamos viendo son resultados catastróficos". Lamentó que observa en López Gatell "no asumir su responsabilidad".

La última en que incurrió el subsecretario fue la de ayer (viernes) donde estaba buscando echarle la culpa a los estados, donde lo que hay es una franca incompetencia del área que tiene a su cargo el manejo de la crisis, dijo el senador de MC, en entrevista telefónica.