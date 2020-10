Restricciones a viajes no esenciales de Estados Unidos en la frontera Norte continuarán por Covid-19: Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- México no prevé que Estados Unidos retire las medidas restrictivas por Covid-19 para viajes no esenciales para el tránsito en la frontera entre ambos países en el corto plazo, dijo Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores.

Grupo Healy preguntó durante la conferencia matutina sobre el cierre de la frontera que ha decretado Estados Unidos al tráfico no esencial desde hace ya varios meses y que México ha mantenido abierta a todo tipo de cruces.

“Hay un sistema de consulta semanal, lo que revisamos es la información de la Secretaría de Salud de México. El semáforo nos ha permitido el diálogo, en virtud de que Estados Unidos tiene un rebrote no se ha cambiado la restricción a las actividades no esenciales. No estimamos que en el corto plazo eso cambie. La evaluación semanal se prevé lo del siguiente mes”, contestó el canciller.

Se cuestionó sobre si ante el repunte de casos de Covid-19 en México y en Estados Unidos, el gobierno mexicano será más estricto y restrictivo en la frontera Norte.

“Hay diferentes formas de verlo. México no va optar un cierre, eso tendría consecuencias. Eso paraliza la actividad en la frontera y el daño podría ser enorme”, contestó.

Ebrard Casaubón indicó que no se prevén cierre total de parte de México, porque “el daño podría ser muy grave”.