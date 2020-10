"Respeto lo que dijo el INE", dice Ramírez Cuéllar

CIUDAD DE MÉXICO.- El actual dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo que respeta el resultado de la tercera encuesta que levantó para definir quién lo sucederá en el cargo.



Ahora esperará a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le notifique, para hacer el proceso de entrega-recepción.

Declaró:

Yo respeto lo que dijo el INE y ahora esperaré a que el Tribunal Electoral me notifique. Yo siempre he respetado las decisiones del INE y del Tribunal, aunque no siempre esté de acuerdo".