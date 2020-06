Respetamos proyección de López-Gatell de 35 mil muertes por Covid-19: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Las proyecciones de que en México habrá hasta 35 mil muertes por Covid-19, se respetan, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario fue cuestionado sobre la nueva proyección que dio ayer Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de que en México morirían por la pandemia hasta 35 mil personas.

“Él tiene sus proyecciones y nosotros respetamos mucho lo que él plantea, desde luego que no queremos que nadie pierda la vida, ni un sólo mexicano por ninguna causa, no le deseamos mal a nadie”, dijo.

López Obrador recordó que México es reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el manejo de la pandemia.

“Por eso me pareció también un exceso del PAN (Partido Acción Nacional) mandar un oficio, pero no de una cuartilla sino de siete hojas para que reconsideraran y no aceptaran al doctor Hugo López-Gatell como asesor de la Organización Mundial de la Salud…es mezquindad, eso no se hace es de mal gusto, es falta de urbanidad política”, consideró.