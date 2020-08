Respalda el 70% de los mexicanos el proceso de transformación, asegura AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Al asegurar que ya no hay corrupción arriba, que se acabaron los fueros y privilegios, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que cuenta con el respaldo del 70% de la población mexicana para llevar a cabo su proceso de transformación, y a quienes, indicó, no les fallará.

En su tercer spot con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, el Ejecutivo federal señaló que los sectores conservadores del país están “desquiciados” y que desde el gobierno de Francisco I. Madero no se atacaba tanto a un presidente como, indicó, se hace ahora con él.

“Ya no es más del mismo se acabaron los fueros, los privilegios, ya no hay corrupción arriba, por eso los conservadores y sus voceros andan como desquiciados.

Desde los tiempos de Madero no atacaban tanto a un Presidente como ahora, pero tengo el orgullo de que me está respaldando el pueblo. El 70% de los mexicanos están de acuerdo con la transformación, no voy a fallarles”, comenta en el video difundido en sus redes sociales.