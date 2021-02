Rescatan a familia extraviada en el volcán Iztaccíhuatl

ESTADO DE MÉXICO.- Una familia integrada por cuatro personas, entre ellas dos niños que estuvieron perdidos durante dos días en las faldas del volcán Iztaccíhuatl, fueron rescatados en el paraje Llano Grande por elementos de la Policía Municipal de Amecameca y de la Guardia Nacional.

La pareja y sus dos hijos fueron trasladados a Amecameca para recibir atención médica porque no tenían alimentos y tampoco llevaban ropa abrigadora para soportar las bajas temperaturas que se registran en esa región durante la temporada invernal.

El comisario de Amecameca, Armando Acebo Ortiz, explicó que miembros de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional buscaban a otro joven identificado como Giovanni Colombo Alva, de 22 años, quien fue reportado como desaparecido en las faldas del Iztaccíhuatl desde hace varios días, por lo que recorrieron los parajes Ojo de Agua, La Cascada, Casa de Piedra, Las Peñas Cuatas, así como Llano Grande, en los límites con Tlalmanalco y realizaron el descenso por San Rafael.

En el paraje de Llano Grande encontraron a la familia conformada por Alejandro "N", de 34 años; Sarahí "N", de 30 años, así como a dos menores de 10 y 4 años, provenientes de la alcaldía capitalina de Iztapalapa.

Los residentes de la Ciudad de México que se habían perdido en la zona desde hace dos días, no sabían la ruta para regresar por donde ingresaron, no tenían comida y sufrieron por el frío que hacía porque no llevaban la ropa adecuada.

"Inmediatamente fue avisado el comisario de Tlalmanalco para que pudiera auxiliar a la familia con una grúa, ya que su auto se había atascado en un río que pasa por la zona; mientras que en una ambulancia de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Amecameca la familia fue trasladada a este municipio en donde recibió alimentos y fue revisada su condición de salud", contó Armando Acebo.

Salió de paseo con sus amigos al volcán Iztaccíhuatl y él no volvió: el misterio detrás de la desaparición de Geovanni Colombo https://t.co/rXoGTIrGJG — Infobae México (@infobaemexico) February 2, 2021

"Afortunadamente la familia solo estaba un poco deshidratada, con hambre y frío, necesidades que fueron atendidas por la policía municipal de Amecameca, así que una vez que se sintieron mejor solicitaron retirarse a su domicilio, por lo que se les informó que su vehículo estaba seguro y resguardado", comentó.

Las labores de búsqueda continúan para localizar al otro joven reportado como desaparecido desde hace varios días en las faldas del Iztaccíhuatl.