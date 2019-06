Reprueban gestión de AMLO diputados del PAN y PRD

CIUDAD DE MÉXICO.- Las fracciones del PAN y PRD manifestaron su reprobación ante la gestión de actual gobierno, y pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador a rectificar sus errores.

Asimismo diputados de Morena sostuvieron su apoyo firme con el Presidente y reafirmaron que cuenta con el respaldo del Poder Legislativo.

Mario Delegado, Coordinador de Morena en el Palacio de San Lázaro afirmó que el país se encuentra en un proceso de cambio en cuanto al modelo económico, temas de la erradicación de la corrupción, paz social, la generación de condiciones para crecimiento, atender a los sectores más vulnerables y garantizar el Estado de Derecho.

"Es un hecho que, a pesar del estado crítico en que fue entregado el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha mantenido firme, ha ido contracorriente y, a pesar de las resistencias, se propuso establecer un nuevo modelo de gobierno donde la bandera principal es acabar con la corrupción y en esa lucha continuaremos apoyándolo”, señaló.

Juan Carlos Romero Hicks, líder parlamentario del PAN, afirmó que López Obrador tiene la opción de reconocer sus errores y comprometerse a rectificar o no admitir que las cosas en el país se encuentran mal y presumir de un mundo irreal.

A un año del innegable triunfo en las elecciones no podemos ir del 'me canso ganso' al juego del avestruz, que prefiere no mirar la realidad", puntualizó.