Reportan sismo de magnitud 4.3 en Puerto Vallarta

JALISCO, México.- El Servicio Sismológico Nacional informa que esta tarde se reportó un sismo de magnitud 4.3 en Jalisco, ubicado a 364 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta.

El reporte señala que el fenómeno se registró a las 17:49 horas de este sábado 4 de septiembre a una latitud de 19.55 grados y a una longitud de -108.53 grados.

La dependencia indica que el sismo fue detectado a 10 kilómetros de profundidad. Afortunadamente, hasta este momento no se han reportado daños o personas afectadas.

Según los reportes locales, Protección Civil de Jalisco ha realizado recorridos en la zona donde se registró el sismo en busca de posibles afectaciones, pero hasta el momento indican saldo blanco.

¿Qué hacer durante y después de un sismo?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres reitera siguientes recomendaciones:

Durante:

Conserva la calma y ubícate en la zona de seguridad, aléjate de objetos que puedan caer y de ventanas, si te encuentras en tu automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles de gran altura o postes, si te encuentras en zonas costeras, aléjate de la playa, ríos, arroyos, zonas pantanosas o lagunas y refúgiate en zonas altas

Después:

Revisa tu casa después de un sismo, utiliza el teléfono sólo en caso de emergencia, no enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay fuga de gas, mantente informado, no propagues rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades.