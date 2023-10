Reportan saqueos en Acapulco tras Otis; AMLO pidió no hacerlo

ACAPULCO, Guerrero.- Desesperadas ante la falta de servicios y respuestas de las autoridades tras el paso del huracán Otis en Guerrero, reportaron saqueos de decenas de personas a tiendas de autoservicio como la llamada Don Neto, localizada en la Colonia Vocacional en Acapulco.

Según el Reforma, los saqueos fueron hechos delante de elementos del Ejército, quienes frente a la tienda hacen trabajos de limpieza sobre la vía y controlan el flujo de automóviles y camiones.

Perdí todo, el huracán se llevó todo mi techo y el agua mojó mis muebles, no he comido desde ayer y no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos nada", indicó Guadalupe Cardona, habitante de la Colonia Genaro Vázquez.