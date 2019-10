Reportan "muy grave" a alcalde de Valle de Chalco que fue baleado

IXTAPALUCA.- El estado de salud del alcalde morenista de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, fue reportado como "muy grave, después de que fue intervenido quirúrgicamente ayer martes en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, informó el titular de la Secretaría de Salud del Estado de México, Gabriel O’Shea Cuevas.



"El pronóstico, sin duda, es malo. Dentro de los diagnósticos tenemos que fue operado de craneotomía descompresiva para bajar el edema tan severo del cerebro causado por la herida del proyectil de arma de fuego, sin embargo, aún no se tiene diagnóstico de muerte cerebral", dijo el funcionario mexiquense.



En un comunicado difundido por el gobierno estatal, Gabriel O'shea comentó que el edil es atendido por los mejores especialistas, "con el mejor equipo y un trato excelente en este Hospital de primer nivel en el País", por lo que no está previsto que sea trasladado a otro sitio.



Respecto a la recuperación de Tenorio Contreras, mencionó que la expectativa sería delicada y con funciones limitadas.



DIO "AVENTÓN" A SU AGRESOR



El presidente municipal fue atacado a balazos la mañana del martes por un sicario al que le dio un "aventón" después de que realizó un recorrido por el fraccionamiento Geovillas de La Asunción.



El edil recibió un impacto en la cabeza. En el atentado también fue herido por un proyectil en la mandíbula su secretario particular, Carlos Arellano. Los dos funcionarios locales se encuentran internados en el mismo hospital.