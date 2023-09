Reportan extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos

ARCHIVO - El 17 de octubre de 2019, un fragmento de vídeo facilitado por el gobierno de Mexico muestra a Ovidio Guzmán López en el momento de su detención, en Culiacán, Mexico. Las fuerzas de seguridad mexicanas se vieron forzadas a soltar al hijo del líder del cartel de Sinaloa Joaquín "El Chapo" Guzmán ese día despues de un tiroteo en la ciudad del oeste de Culiacán. (CEPROPIE vía Archivo de AP)-FILE - AP PROVIDES ACCESS TO THIS PUBLICLY DISTRIBUTED HANDOUT PHOTO PROVIDED BY CEPROPIE; MANDATORY CREDIT.