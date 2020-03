Reportan desabasto de vacunas para la influenza, hepatitis y tuberculosis en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Vacunas contra la influenza, hepatitis B y BCG, esta última contra la tuberculosis, son las que se encuentran entre el desabasto de medicamentos e insumos en la red de hospitales y centros de salud de la Ciudad de México.



En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, en el Hospital General "Gregorio Salas" se pudo corroborar la falta de la vacunas de hepatitis B, que es contra un virus que se transmite por contacto sexual.



A mi hermano ayer le inyectaron la vacuna de Hepatitis B, es un tema sensible de hablar. (...) No había vacuna aquí [en el Gregorio Salas] así que la tuvieron que traer, me parece, de la Clínica Condesa de Iztapalapa", dijo María del Carmen, familiar de un paciente de 29 años.



"Parece que sí hay vacunas, pero no las distribuyen en todos los hospitales, sólo cuando las necesitan; es lo mismo con los medicamentos, que incluso son más escasos", añadió.



En tanto, José Luis Hernández, de 36 años, dijo que la vacuna BCG, contra tuberculosis, se la pusieron a su hija cuando nació hace 9 meses, al igual que la de rotavirus y neumococo. "No tuve problema, la del tétanos se la van aplicar también cuando vaya al pediatra", afirmó.



Por otro lado, en el Hospital Pediátrico Peralvillo hace falta vacuna contra la influenza. Los médicos del centro de salud explicaron que se debe a que esa es estacionaria y sólo se aplica a finales de año.



"Vine por prevención, porque no lo hice en diciembre, pero me indicaron que no hay dosis contra la influenza porque es estacionaria. Soy una persona mayor, me quiero vacunar, es un tema de protección por el coronavirus, ya que se han presentado casos en México", comentó Javier, de 62 años.



Este miércoles, la titular de la Secretaría de Salud local, Oliva López Arellano, comentó que la capital del país necesita incrementar la cobertura de vacunas y refirió que actualmente hay una disminución de la BCG.



"Hasta los años 80 éramos autosuficientes en producción de vacunas, pero a partir de que empezó la lógica de privatización y mercantilización de la salud (...) dejamos de producirlas, empezamos a comprarlas al extranjero", explicó.



Destacó que en los próximos meses habrá suficientes vacunas para tener respaldado todo el año, aunque para el día a día el gobierno local ha ido consiguiendo.



Más tarde la dependencia indicó a este diario que la falta de vacunas por influenza se debe a que sólo es estacionaria y que en octubre comenzó la campaña para que, especialmente los adultos mayores, se pudieran vacunar.



Acceso a mecanismos de sexualidad. De acuerdo con el estudio Lo Público es Nuestro, que llevó a cabo la asociación ReDefine, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, se dio a conocer que la red hospitalaria de primer nivel de la Ciudad de México carece de mecanismos para el acceso de mujeres indígenas y jóvenes a los servicios de salud sexual y reproductivos, así como la atención a víctimas de violencia sexual sin discriminación.



Explicó que hay abasto de métodos anticonceptivos en las clínicas de la capital, pero las consultas para obtenerlos es limitante: "A pesar de que existen mecanismos interesantes para la provisión, como máquinas expendedoras, estas no contaban con preservativos y ninguna persona sabía de quién era la responsabilidad de proveerla", indica.



Además, en clínicas de la alcaldía Tláhuac e Iztapalapa había un reducido número de cajas de pastillas anticonceptivas, que sólo alcanzaba a para un tratamiento de un año para 20 personas.