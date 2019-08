Reportan "avance importante" en investigación en masacre en bar de Coatzacoalcos

COATZACOALCOS, Veracruz.-Hay un "avance importante" en las investigaciones sobre la masacre en un bar del puerto de Coatzacoalcos, en el este de México, que ha dejado hasta el momento 28 muertos, informó este jueves el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler.



En declaraciones a Radio Fórmula, Winckler confirmó que la cifra de fallecidos es ya de 28 y que hay heridos graves que han sido trasladados a hospitales especializados en el puerto de Veracruz, capital del Oriental estado del mismo nombre.



El fiscal estatal agradeció también el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), que el miércoles en la noche atrajo el caso.



Pese a que el caso ya está en manos de la FGR, Winckler señaló que todo indica que la masacre se debió a una pugna entre "dos bandas delincuenciales".



"El caballo blanco", un local para adultos, fue atacado por sujetos armados el martes a las 22:00 hora local (03:00 GMT del miércoles) cuando se encontraba repleto de gente, primero con balas para después lanzar bombas molotov e incendiar el lugar.



En Veracruz se padece la dura disputa entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Los Zetas desde hace años.



Este jueves, Winckler habló también de la polémica surgida el día antes entre la Fiscalía estatal y la FGR cuando el gobernador de Veracruz, Cuitlháuac García, destacó que un presunto autor material del crimen -Ricardo "N", alias "La Loca"- fue detenido y liberado por la Fiscalía estatal en julio.



No obstante, la Fiscalía de Veracruz desmintió este hecho y atribuyó esta detención y rápida liberación a la FGR, divulgando documentos.



Cuestionado sobre ello, Winckler dijo que el gobernador tiene "poca experiencia" y está muy mal aconsejado por gente cercana como su secretario de Gobierno, Eric Cisneros.



El fiscal informó que se estableció que cuatro personas perpetraron el ataque, y confirmó que se usó algún tipo de combustible para incendiar el lugar, por lo que la mayoría de gente murió por "sofocamiento" o por "quemaduras".



Finalmente, Winckler señaló que, en sintonía con la FGR, no se puede establecer que "La Loca" esté involucrado en la matanza.



Precisamente, este miércoles en la tarde el supuesto criminal emitió un video donde se deslindaba de los hechos, asegurando que no se encuentra en el puerto petrolero de Coatzacoalcos.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó este jueves la masacre como "algo dolorosísimo, horrendo algo que entristece y que nos degrada como sociedad, Gobierno y País", en un mensaje muy similar al del día anterior.



Dijo que esto no se puede permitir y que su Administración buscará la forma de que esto no se repita, "por todos los medios".



El mandatario señaló que en este caso la Fiscalía General deben hacer una investigación a fondo "tanto en Veracruz como en todos lo casos y que no se archiven las denuncias".



Además, advirtió que se tiene que combatir la delincuencia, la inseguridad y las conductas ilícitas pero otro asunto "igual de importante que no se debe permitir y se debe castigar es el contubernio" entre autoridades y delincuentes.



López Obrador aceptó que enfrenta un problema grave con la inseguridad y la violencia que se vive en el país, un tema que le preocupa y ocupa. "Es un problema que se dejó crecer, se atendió mal (...) nos llevará tiempo pero lo vamos a resolver", dijo.