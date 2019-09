Renuncia panista tras desear que hubieran abortado a Yalitza Aparicio

MÉRIDA, Yucatpan.-El dirigente del Consejo Nacional de Estudiantes en Yucatán, Francisco Cano Ail, presentó su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN), luego de que en sus redes sociales criticó a la actriz Yalitza Aparicio por celebrar la despenalización del aborto en Oaxaca.

Cano Ail colocó en sus redes sociales un mensaje que decía que ojalá a la actriz Yalitza Aparicio "la hubiesen abortado".

A través de Facebook, Acción Juvenil difundió la carta de renuncia de Cano Ail luego de que se le solicitara separarse del cargo.

La decisión la he tomado con la intención de no dañar a nuestra institución, ofrezco una disculpa por la falta de madurez en un comentario realizado en redes sociales, acepto que no es la forma en la que un dirigente de Acción Juvenil de expresarse”, señala.