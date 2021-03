Renuncia a acciones penales presunta víctima de Félix Salgado Macedonio

ACAPULCO.-Basilia Castañeda, quien denunció por violación a Félix Salgado Macedonio, abanderado de Morena al gobierno de Guerrero, informó que ha decidido no impulsar más acciones penales ante la imposibilidad de costear los gastos que implican, reveló el medio Reforma.

“Quiero informar también que he pedido al Lic. Olea, a quien le estoy profundamente agradecida por su disposición y acciones llevadas a cabo, que no continúe con la representación en la cauda penal que él había ofrecido apoyar pro bono", afirmó.

Agregó:

“He decidido no impulsar más acciones en el ámbito penal pues, hasta el momento, por parte de la FGR y de la FGJG me han violado mis derechos como víctima. Continuar por esta vía implicará un conjunto de tiempos y esfuerzos, audiencias en el Estado de Guerrero, pago de viáticos del abogado y exposición ante autoridades que ya han señalado que no quieren investigar”.

Castañeda acusó que las autoridades todavía no se han transformado para garantizar justicia a las víctimas.

“Si nuestras instituciones no se han transformado para garantizar la presunción de buena fe de quienes denunciamos, si no han incorporado personal que sepa investigar con perspectiva de género y que erradiquen los privilegios en el acceso a la justicia, la responsabilidad de esa impunidad no está en manos de las víctimas sino de las autoridades”, consideró.

Basilia Castañeda.

“Por ahora se siguen manteniendo los privilegios que sostienen la impunidad a través de invocar formalidades y que incrementan el riesgo de quienes denunciamos”.

Félix Salgado se dice víctima de linchamiento político

Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a la gubernatura del estado y señalado por abuso sexual, afirmó que ha sido objeto de un linchamiento político patrocinado por intereses oscuros y con el fin de frenar el avance de la 4T.

"La consecuencia de luchar por los más altos anhelos del pueblo es padecer la calumnia de quienes están en contra de la democracia", dijo este sábado durante el arranque de su campaña en Acapulco.