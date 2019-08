Renuncia Ivonne Ortega al PRI tras perder elección interna

CIUDAD DE MÉXICO.- La ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras 29 años de militancia.

“En congruencia con mis convicciones democráticas, hoy he presentado mi renuncia al PRI después de 29 años de militancia”, escribió en Twitter la ex aspirante a la dirigencia nacional de ese partido.

“Siempre estaré agradecida por las experiencias, las oportunidades y por los amigos y amigas que me brindó”, expuso.

RENUNCIO AL PRI



El miércoles, Ivonne Ortega Pacheco dijo que el resultado de la elección por la dirigencia nacional del PRI, que dio como ganador a Alejandro Moreno, fue un fraude fraguado desde la cúpula de esa fuerza política.

“Los mexicanos, en medios de comunicación y redes sociales, se han burlado del partido y han calificado como un gran fraude los resultados obtenidos por el declarado presidente de la cúpula”, apuntó.