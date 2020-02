Renuncia Irma Terán al PRI y se va al PES por su esposo

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Irma María Terán Villalobos, diputada federal por Sonora, anunció hoy su renuncia a la militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su adhesión a la bancada del Partido Encuentro Social (PES) en la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, la diputada federal señaló que tomó la decisión de dejar la bancada del PRI en San Lázaro debido a su reciente matrimonio con el el coordinador del PES, el diputado Jorge Argüelles Victorero.

“Nuestro anhelo personal no es distinto al de muchas parejas: ser felices y una parte de ello pasa por el tamiz de nuestras luchas sociales y políticas, por ello he tomado la decisión, en congruencia y respeto a ambas bancadas, de renunciar al PRI y por consecuencia al grupo parlamentario y he solicitado incorporarme al PES”, dijo.

La diputada federal expresó tener la disposición de trabajar en conjunto con todos los grupos parlamentarios de San Lázaro para empujar los temas que beneficien al País.

El diputado Argüelles Victorero dio la bienvenida a su esposa Irma Terán a la bancada del PES y sostuvo que la decisión de la legisladora se debe a un acto familiar, de amor, pero sobre todo, de caminar con el mismo objetivo que es sacar adelante al País.

“Darte la bienvenida, porque ésta es mi otra familia y soy un convencido de que la familia es el ancla que todo lo fortalece”, dijo el legislador.