Religiosos extremistas señalan que muerte de magistrade es "castigo" por "vestirse" como la Virgen

CIUDAD DE MÉXICO.- La muerte de le magistrade Jesús Ociel Baena sigue exhibiendo el discurso de odio en redes sociales que lamentablemente sigue persistiendo en México y entre ellos resalta el del sector de religiosos extremistas.

Mientras hay quienes a pesar de no haber coincidido con la ideología respetan el luto, un grupo de seguidores de la religión católica ha relacionado, sin ningún tipo de sustento, el fallecimiento de Ociel con la imagen en la que parecía personificar a la Virgen, simulando con mantos sus prendas y con su característico abanico color arcoíris como si fuera el Halo.

Liste para el Aquellarre (sic) de esta noche. ¡Y la que embruje! Quería verme virginal pero eso no va conmigo”, escribió el 31 de octubre en una publicación en la que habría mostrado su disfraz para la noche de Halloween.

Dicha foto hizo que quienes se molestaran incluso se organizaran para colectar firmas intentando que Ociel fuera sancionado, sin embargo el respondió diciendo que también era católico y que en ningún momento se refería a la Virgen de Guadalupe.

Ociel Baena también sentenció "quisiera verme virginal, pero no se me da".

Lo cierto es que esta imagen, es una imagen común y corriente, yo puse mi abanico detrás de mí, así como traigo esta preciosa diadema y la subí, y como fue el día de brujas que también es una tradición extranjera, por supuesto, pues lo hice con esa intención, decir que estaba 'preparade para la aquelarre' y que quisiera verme virginal, pero no se me da y virginal entendido desde el punto de vista más objetivo no como a referencia a la Virgen de Guadalupe", detalla.