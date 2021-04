Reitera AMLO que no se quedara de "brazos cruzados" en ley Eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que en caso de que se declare inconstitucional su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica no se quedará con los brazos cruzados y presentará una reforma constitucional, aún con el riesgo, reconoció, de que no sea aprobada por no contar con las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal manifestó que de no hacerlo se convertiría en un alcahuete y en un cómplice.

Ahora hay estos amparos, pero tiene que llegar hasta la última instancia, que es la Suprema Corte de Justicia, y nosotros consideramos que no se puede declarar inconstitucional la Ley, y en el caso de que se declarara inconstitucional -ya lo he dicho u lo repito - como considero que es una injusticia que paguen más los usuarios domésticos que las corporaciones comerciales, pues yo no podría quedarme con los brazos cruzados, si se llega hasta la última estancia y la SCJN declara inconstitucional la ley, tendríamos que presentar una reforma a la Constitución.

"Aún con el riesgo de que no se aprobara por no tener las dos tercera partes, pero estaría yo obligado a hacerlo porque de lo contrario me convertiría en alcahuete, en cómplice", dijo.