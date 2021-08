Reino Unido pondrá en cuarentena a viajeros procedentes de México; estiman afecte turismo y economía

REINO UNIDO.- Gobierno del Reino Unido agregó a México en la “lista roja” por el incremento de contagios del Covid-19, lo cual es lamentable y podría generar afectaciones importantes para el turismo y la economía en general, afirmó la vicepresidenta senior del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), Virginia Messina.

Durante rueda de prensa virtual, Messina externó que es desafortunado que México haya empeorado su situación de categoría ámbar a roja, lo cual significa que afecta a los británicos, y en especial a otros europeos, para que visiten México y también los que quieran regresar a este país, mexicanos o ingleses.

Con referencia en los últimos datos de la Secretaría de Gobernación, en el primer semestre del año llegaron a México, principalmente a la Ciudad de México y Cancún, 23 mil 082 turistas ingleses, de los cuales 5 mil 488 lo hicieron durante junio.

El WTTC estima que en este momento hay cerca de 6 mil ingleses de vacaciones en algún destino mexicano.

El que México forme parte de las naciones en lista roja implica, entre otras cosas:

Que al llegar a Reino Unido se tenga que hacer obligatoriamente una cuarentena de 10 días en un hotel asignado por el gobierno local, cuyo pago es de (unos 50 mil pesos) y lo asume el viajero.

También CEO en funciones del WTTC, a los Emiratos Árabes les tomó un año pasar del color rojo al ámbar, que evita la cuarentena, pero no los comprobantes de vacunación y pruebas rápidas.

Lamentamos que México se encuentre en la nueva categoría. Desgraciadamente no está claro cuando puede volver a cambiar. Reino unido está observando esta nueva ola que atraviesa el país con más y más casos y que la vacunación no está tan avanzada para que la variante se pueda nivelar. El impacto será para todos viajeros internacionales viajando a México y los mexicanos que quieren venir. Esperemos que no siente un precedente para que otro país tome medias en contra de México”, agregó.