Reforma eléctrica: Rechazan Margarita Zavala y Edna Díaz excusarse de votación eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO.-Rechazaron el hecho de excusarse las dos diputadas Margarita Zavala, del PAN, y Edna Díaz, del PRD, esto para no participar en el debate y votación con respecto a la iniciativa de la reforma eléctrica, después de que Morena hubiera considerado que ambas legisladoras de oposición se encontraran impedidas para intervenir en la sesión que se esta llevando a cabo este domingo en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Después de un receso de dos horas y medias se reinicio la sesión y el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, exhorto a ambas diputadas a excusarse debido a que no existe un procedimiento previo para estos casos.

Presidente de la Cámara de Diputados exhortó excusarse a diputadas del PAN Margarita Zavala y del PRD Edna Díaz. Ellas lo rechazaron. Zavala dijo que la calumnian y ejercen "violencia política de género". pic.twitter.com/AblM0PrPFH — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) April 17, 2022

Margarita Zavala, exprimera dama del país, rechazo tajantemente excusarse de participar, comentando que actuó de buena fe y se asesoro con la dirección jurídica de la Cámara Baja, cuya respuesta fue que no existía conflicto de interés por la conocida relación que mantuvo si esposo, el expresidentes Felipe Calderón, con la empresa española Iberdrola,

Margarita, diputada panista, hizo saber que lo que ocurre es simplemente que los legisladores de Morena únicamente buscan retrasar un debate que no quieren dar y han inutilizado este tema para retrasar los debates.



La carta con la que Margarita Zavala pidió no ser excusada

"Es además una clara violencia de género y una violencia y una falta de respeto a los miles de electores que me pusieron aquí, a los cuales yo rindo cuentas de mi función legislativa y que nada ni nadie impide que yo ejerza mis obligaciones en la libertad y en la independencia que todos debemos tener aquí.

Por eso no me excuso, por la defensa del derecho, de la Constitución y por la defensa de México, de nadie más", exclamó.

Por su parte, la diputada perredista Edna Díaz, a quien Morena relaciona con el cabildero italiano Paolo Salerno, respondió al exhorto del presidente de la Mesa Directiva con un rotundo no.

"No me excuso porque no tengo absolutamente nada de que excusarme. Yo no respondo mentiras ni tampoco respondo a calumnias", señaló.

Tras estas respuestas, el diputado a Sergio Gutiérrez Luna informó que la presidencia de la Cámara de Diputados "toma nota de su manifestación, ambas quedarán asentadas en el acta y en la versión estenográfica".

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó proponer a la Mesa Directiva convocar a sesión ordinaria para mañana lunes 18 de abril, a fin de someter a discusión y votación la iniciativa presidencial en materia de ley minera, que se entregará en la Cámara de Diputados este mismo domingo.

Lo anterior se avaló por mayoría de votos por parte de Morena y sus aliados.

Desde el pasado miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya firmó la iniciativa de reforma a la Ley Minera para proteger al litio de los intereses extranjeros, en caso de que este domingo no prospere la reforma eléctrica.

"No requiere las dos terceras partes, es mayoría simple, para que el litio quede como propiedad de la Nación", declaró el pasado 13 de abril.