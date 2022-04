Reforma electoral de AMLO: "Me parece realmente buena", dice Javier Corral

CIUDAD DE MÉXICO.-El ex gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, dijo que "le parecía realmente buena" la reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque aceptó que en un principio se preocupó.

"Luego de escuchar en la mañanera la explicación de la Reforma Electoral, me quedé preocupado y desanimado. Al leer la iniciativa completa, me doy cuenta que es distinta a lo que hoy se anunció. Me parece realmente buena en términos generales; propuestas muy interesantes", escribió en su cuenta de Twitter.

Agregó:

"Si de entrada el @GobiernoMX busca sacar la reforma sin cambiar una sola coma de su iniciativa, o la oposición se mantiene en la descalificación a priori o con mentiras, se perderá una oportunidad de fortalecer la democracia con propuestas de avanzada y atender reclamos sociales".

AMLO propone desaparecer el INE y crear nuevo órgano

La iniciativa de reforma electoral que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados plantea la sustitución del Instituto Nacional Electoral (INE) por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), la disminución de consejeros electorales y eliminación de legisladores plurinominales a nivel federal y estatal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su iniciativa durante la conferencia de prensa matutina en donde además de que se someterán a elección los magistrados y consejeros del nuevo órgano electoral, se plantea también la disminución de regidores en los municipios.

"Que el pueblo sea el que elija, es en esencia lo que estamos proponiendo. Va haber un debate muy bueno, porque es un tema de primera y por si fuese poco nos vamos ahorrar más de 20 mil millones de pesos, porque se van a terminar las duplicidades. No tenemos un solo organismo que organice las elecciones en todo el País, un aparato burocrático, onerosos, sueldos elevadísimos, además se reproduce el mismo esquema en los estados, otra situación importante es la de los regidores para los municipios”, dijo.

De acuerdo con Horacio Duarte Olivares, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), explicó que con la reforma el gobierno federal se ahorrará 24 mil millones de pesos.

Desaparecen pluris

La reforma plantea la desaparición de los legisladores plurinominales para que la Cámara de Diputados quede conformada por sólo 300 diputados y el Senado de la República a 96.

La medida también abarca a los congresos locales en donde se permitirá un mínimo de 15 y un máximo de 45 legisladores y en los municipios plantean reducir el número de regidores con un límite de hasta nueve de forma proporcional a la población de cada municipio.

La propuesta incluye la elección de los consejeros y magistrados mediante el voto popular el primer domingo de agosto, postulados por los Poderes de la Unión.

Desaparecen los OPLEs

Desaparecen los órganos electorales locales (OPLEs) y los tribunales electorales locales.

Hay un cambio de elección de diputados, senadores y ayuntamientos para que sean elegidos por un sistema de “representación pura”, donde el porcentaje de votos que obtenga el partido político será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos.

Además, se plantea la eliminación del financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales y conservación sólo para financiar campañas electorales.

Voto electrónico y reducción de tiempos en radio y televisión en materia electoral

La reforma incluye el reconocimiento del voto electrónico y la reducción de los tiempos de radio y televisión en material electoral.

La reducción al 33% de la participación ciudadana de la Lista Nominal para que la Revocación de Mandato sea vinculante.

Se plantea la creación de Legislación Única en Materia Electoral que conjunte toda la normatividad en la materia en un solo instrumento.