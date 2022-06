CIUDAD OBEGÓN, Sonora.- Luego de que se detectara la presencia de la especie invasora pez diablo en la Laguna del Náinari, cada cierto tiempo se hace extracción de estos de las aguas para mantener controlada la población y evitar se salga de control, informó José Alfredo Bahena Catalán.

El biólogo especialista en esta especie, manifestó que el organismo no se ha podido exterminar, pero que no representa un riesgo mayor, ya que se mantiene en constante monitoreo y control.

Reducen población de pez diablo en la Laguna del Náinari.

En cuestión de estadísticas, explicó, cada extracción sacan de las aguas menos organismos de este tipo, y que desde que se detectó a la fecha en las últimas extracciones sacaron; primero arriba de mil peces, después 273 y en esta última poco más de 170.

Hemos mantenido un control, el animal no está ganando terreno, sigue presente, pero cada vez hay menos, estamos enfocados en sacar los organismos grandes para que no ponga más huevos, ponemos redes grandes para atrapar al pez diablo ya en edad reproductiva”, resaltó.

Extración de pez diablo en Laguna del Náinari no garantizar que no haya más presencia

Comentó que se extraiga esta cantidad de peces no garantiza que no haya más presencia en las aguas, sino que los que quedan son de edad temprana y no logran reproducirse.

Además, señaló, por el nivel de agua que tiene actualmente el cuerpo de agua y las altas temperaturas de la región se tiene que reducir la cantidad de organismos en edad adulta del lugar incluidos tilapia, bagre y carpa, para evitar mortandad por falta de oxigenación.

Como no hay fecha cercana para inyectar agua a la laguna y subir su nivel arriba del 40%, como se encuentra actualmente, con estás estrategias buscan proteger la vida del lugar, agregó.