Recursos del Fondo Minero deben llegar a los beneficiarios: Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que los recursos del Fondo Minero deben llegar directamente desde la Tesorería Nacional a los beneficiarios de las comunidades mineras.

Pero, aclaró, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien decida y se pronuncie sobre la controversia.

Tengo entendido que se atrajo y que va a resolver la Suprema Corte sobre este asunto. Queremos que estos recursos lleguen de manera directa a los poblares de las zonas mineras. No queremos que pasen por los gobiernos estatales y municipales, porque en algunos casos no se ha hecho un buen manejo de estos fondos”, dijo.

El mandatario precisó que hay pobladores de las zonas mineras que ni siquiera saben que existe un Fondo Minero.

“Esto me consta. He estado en pueblos mineros, les he preguntado y no hay información sobre el uso que le han dado a los recursos, queremos que estos fondos vayan de manera directa a la gente”, dijo.

López Obrador informó que en ocasiones los recursos del Fondo Minero se utilizaban para construir una “avenida en la capital del estado” y no para las comunidades mineras.

"El llamado Seguro Popular se enviaba el dinero para la compra de los medicamentos y se usaba en otra cosa, no había medicina en los Centros de Salud”, indicó.