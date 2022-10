Recula Layda sansores; no divulgará información sobre Ricardo Monreal en su programa

CIUDAD DE MÉXICO.- La gobernadora del estado de Campeche se retractó luego de su anuncio donde aseguraba que presentaría información que involcraba al coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila.

La advertencia Sansores generó gran controversia por los antecedenes con los audios filtrados del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno y presuntos actos de corrupción.

Minutos después de que el senador zacatecano arremetió contra el espionaje en su partido, Morena, en redes sociales la gobernadora informó su decisión de no dar a conocer la información prometida.

"Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal. Por lo que también bajaremos el anuncio anterior", escribió en Twitter.

Ayer, la mandataria campechana posteó un mensaje en el que invitaba al líder de la bancada de Morena en el Senado a ver su programa del próximo martes.

Atención, Monreal, nos vemos a las 8 pm en el #MartesDelJaguar", escribió Sansores San Román, junto a la publicidad de su programa en la que incluyó una fotografía del senador Ricardo Monreal, con la leyenda "MARTES DEL JAGUAR CAP 44 8 p.m. ATENCIÓN RICARDO MONREAL".

Este domingo, el legislador advirtió que este anuncio era el inicio de una guerra sucia contra él por ser aspirante a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que no se va a dejar y condenó que se practique el espionaje en su propio partido.

Monreal Ávila hizo un llamado a que prevalezca la prudencia, "porque si no es así, se va a iniciar un proceso de ruptura al interior y los únicos responsables son quienes están impulsando esta campaña sucia de desprestigio y de descalificación contra un aspirante".

Tras esta advertencia, Layda Sansores decidió recular y no hablar de Ricardo Monreal en su programa, para "evitar malas interpretaciones".