Rector de la UNAM asume segundo mandato en medio de protestas por acoso sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- El doctor Enrique Graue asumió este martes su segundo mandato al frente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en plena ola de protestas y huelgas estudiantiles contra el acoso sexual de profesores hacia alumnas de la universidad más grande de América Latina.



"Si hay algún tipo de violencia que no podemos aceptar es el que las universitarias sean acosadas o violentadas en su integridad", expresó Graue, quien el pasado viernes fue reelegido como rector de la UNAM, cargo que ocupa desde el 17 de noviembre de 2015.



Durante su toma de protesta, dijo que "entre los cambios que no pueden esperar es el garantizar el respeto a las mujeres" y anunció la creación de un órgano independiente que se encargará de implantar "políticas de equidad de género" y promover "mayor seguridad" para las mujeres.

A su vez, arremetió duramente contra los altercados sucedidos la semana pasada tras las protestas contra los acosos sexuales, en las que algunos grupos de personas encapuchadas causaron destrozos y quemaron la bandera de México que ondea frente las oficinas de la rectoría.



"Hago un llamado a la unión de toda la comunidad universitaria para rechazar enérgicamente la violencia, la sinrazón y las burdas y ominosas provocaciones que en fechas recientes hemos sufrido", expresó.

Graue anunció que "se actuará en consecuencia de los ultrajes sufridos", a la vez que agradeció a los estudiantes y profesores que ayudaron a "reponer los libros saqueados"."Sé que el pueblo de México, el Estado mexicano y los universitarios están de nuestro lado y desean que los atropellos vandálicos y delincuenciales no queden impunes", aseguró.Además, añadió que su rectoría "seguirá siendo sensata y prudente, pero no es, ni será, conformista o indiferente".En su conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, deseó que "le vaya muy bien" a Graue y expresó su "máximo respeto a la autonomía universitaria".López Obrador, que estudió ciencias políticas en la UNAM, reprobó los "actos de violencia" en la universidad y reivindicó que "el cambio tiene que darse de manera pacífica"."La manera de enfrentar estos problemas es no caer en la provocación. La misma ciudadanía les va retirando el apoyo porque en estos casos ni siquiera son causas justas. Se tapan la cara y no hay pliego petitorio", dijo sobre los protagonistas de los altercados.En las últimas semanas, decenas de estudiantes de la UNAM y de centros adscritos a la universidad han denunciado haber sufrido tocamientos y violaciones por parte de compañeros, investigadores o profesores de la institución.Once escuelas y facultades de la UNAM organizaron huelgas la semana pasada. Este martes, sigue cerrada la Facultad de Filosofía y Letras, mientras que grupos encapuchados tomaron las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8 Miguel E. Schulz.Enrique Graue (Ciudad de México, 1951), reelegido rector de la máxima casa de estudios de México para el período 2019-2023, es médico especializado en oftalmología.