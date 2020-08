Recrean con Legos viral asalto frustrado a golpes en Edomex

ESTADO DE MÉXICO.- El video de un asalto frustrado con una brutal golpiza a los ladrones que irrumpieron en una combi en la entidad mexiquense se viralizó a tal grado que fue recreado con piezas de Lego y con el tema de la novela "La Rosa de Guadalupe" de fondo.

En material se aprecia el momento en el que, luego de subir dos hombres al transporte, uno de ellos no logra bajar, al ser detenido por uno de los afectados. Luego, el resto de los pasajeros lo agreden físicamente con sus puños, manos y piernas.

Al momento se escuchan frases como "háblale a la tira (policía)", "a mí me traían" o "no les hice nada", además de pedirles por favor que paren, fueron las maneras con las que el ladrón intentó convencer a los pasajeros de que no lo golpearan, sin embargo, no lo consiguió.

En el video hecho con Legos también recrearon el momento en el que lo bajan finalmente de la combi y aparece el muñeco que representa al hampón sobre el suelo.