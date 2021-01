Reconoce AMLO que caso Ayotzinapa “nos ha costado mucho trabajo”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El dar con el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la verdad sobre lo que sucedió aquella noche en Iguala, Guerrero “nos ha costado mucho trabajo” reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador fue cuestionado sobre las publicaciones recientes del diario Reforma basadas en el testimonio de un testigo.

El mandatario contestó que aún “teniendo la voluntad de que se aclare, nos ha costado mucho trabajo”.

“Sigue abierta la investigación, es un asunto de Estado el que podamos esclarecer este hecho tan lamentable de injusticias cometidas. Entonces está ayudando el poder Judicial, la Fiscalía, hay una fiscalía especial, se mantiene al grupo de asesores que negaron la versión de que los jóvenes habían sido quemados en un basurero ellos, junto con otros defensores de derechos humanos, desmontaron esa horrenda mentira”, dijo.

El Presidente consideró que se debería investigar a todos los involucrados en el caso y en cuanto a la versión publicada por Reforma, aunque es real y consta en el expediente, el gobierno no se basará sólo en una versión.

“Esa es una declaración que dio a conocer el Reforma, ahí se dice qué fue lo que sucedió, lo dice un testigo, pero no podemos decir ‘esto fue’, hasta no probar todo e investigar más, porque no se trata de hacer otra faramalla, otra versión falsa nada más para decir: ‘ya se cerró el caso’”,dijo.